Ucraina, gli 007 di Londra: 'Sei generali russi rimossi per i pochi successi nella guerra' (Di domenica 7 agosto 2022) guerra in Ucraina e, come è prervedibile, a seconda delle alterne fortune sul fronte rotolano le teste di ufficiali e comandanti. "La performance modesta delle Forze armate russe durante l'invasione" ... Leggi su globalist (Di domenica 7 agosto 2022)ine, come è prervedibile, a seconda delle alterne fortune sul fronte rotolano le teste di ufficiali e comandanti. "La performance modesta delle Forze armate russe durante l'invasione" ...

_Nico_Piro_ : #6agosto la #guerra e l'Europa ecco dati completi in continuo aggiornamento sugli aiuti all' #ucraina Si conferma… - Agenzia_Ansa : Il leader No pass, Puzzer, si candida con Italexit di Paragone. Con lui gli altri due fondatori del Comitato 'La ge… - _Nico_Piro_ : #30luglio la narrazione bellicista (guidata da PR ????) punta a convincere che le armi occidentali possano portare ad… - TosiniPietro : RT @elvise1657: @DelluomoVanda @EnricoBorghi1 State sereni con l'accozzaglia comugrillina che avete messo in piedi non c'è bisogno di Renzi… - Frances66513484 : @pierlo_1960 @Giandom84354994 Ma guarda gli stessi che hanno concepito il green pass ci stanno portando alla rovina… -