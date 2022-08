Quando inizia Uomini e Donne 2022? Data e nomi dei tronisti (Di domenica 7 agosto 2022) Uomini e Donne 2022. Nonostante manchino ancora diverse settimane alla ripresa del dating show più amato e seguito di sempre, c’è trepidante attesa circa la sua Data di inizio nonché curiosità su quali saranno i tronisti che animeranno lo studio della De Filippi. Scopriamo insieme quali saranno le novità della nuova edizione di Uomini e Donne. Leggi anche: Da Uomini e Donne al GF VIP: Andrea Nicole Conte sarà una nuova concorrente? Uomini e Donne 2022, Quando inizia il dating show? Stando alle prime indiscrezioni riportate da e Isa & Chia, il programma della De Filippi dovrebbe ripartire lunedì 19 settembre. Come sempre, la trasmissione andrà in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 agosto 2022). Nonostante manchino ancora diverse settimane alla ripresa del dating show più amato e seguito di sempre, c’è trepidante attesa circa la suadi inizio nonché curiosità su quali saranno iche animeranno lo studio della De Filippi. Scopriamo insieme quali saranno le novità della nuova edizione di. Leggi anche: Daal GF VIP: Andrea Nicole Conte sarà una nuova concorrente?il dating show? Stando alle prime indiscrezioni riportate da e Isa & Chia, il programma della De Filippi dovrebbe ripartire lunedì 19 settembre. Come sempre, la trasmissione andrà in ...

