Puara a Napoli | salva la compagna da rapinatore entrato in casa

Leggi su teleclubitalia

(Di domenica 7 agosto 2022) Soprende unche minaccia lamentre rientra in: lo blocca e lo fa arrestare. Succede a, in vicoletto Santa Maria a Cancello, zona piazza Enrico De Nicola., sorprende il ladro in: lo blocca e lo fa arrestare Quando i poliziotti sono giunti sul posto, hanno trovato due uomini. Uno L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.