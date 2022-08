MMA | Marvin Vettori in versione “antiproiettile” per la sfida a Whittaker “Quando parla mi disconnetto”

(Di domenica 7 agosto 2022)si sta preparando per affrontare Robertin uno degli incontri più attesi dell’anno per quanto riguarda la MMA (arti marziali miste). Il numero 3 del ranking UFC dei pesi medi se la dovrà vedere con l’attuale numero 1: l’appuntamento è il prossimo 3 settembre a Parigi, dove andrà in scena un evento extra-americano organizzato dalla promotion più importante al mondo. Il ribattezzato The Italian Dream si rimette in gioco dopo quasi un anno di inattività: il suo ultimo combattimento risale al 23 ottobre 2021,ebbe la meglio nettamente sul brasiliano Paulo Costa (scivolato al sesto posto in graduatoria, unico cambiamento di rilievo in tempi recenti).sogna il successo di lusso contro l’australiano, magari per meritarsi una nuova chance contro ...

fight_shield : #MarvinVettori viene preso in giro dal suo prossimo avversario #RobertWhittaker #TSOS // #FIGHT // #UFC // #MMA -

Icon Magazine

Ad aprile l'artista collabora con Guè Pequeno e Greg Willen al brano "Vettori - The Italian Dream", inno che ha accompagnato il campione diVettori sull'ottagono dell'UFC contro ...Io mi allenavo alla palestra Kingdi Huntington Beach in California, pensavo di combattere in ... Jumpsuit K - Way, underwear Versace A differenza di molti avversari,Vettori non è diventato ... Marvin Vettori, intervista al campione italiano di Mixed Arts Notte di UFC a Las Vegas, ecco i risultati di UFC Vegas 59 Santos Hill, che si è svolto questa notte all'Apex.UFC middleweight champion Israel Adesanya vs. Alex Pereira is headed to the realm of mixed martial arts and the main event of UFC 281. Adesanya vs. Pereira will take place at Madison Square Garden in ...