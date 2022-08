“Lo immaginavo così”, Flora Canto emoziona i fan: in bianco sui social (Di domenica 7 agosto 2022) Flora Canto ha emozionato i tanti followers su Instagram e continua farlo con gli scatti fotografici che raccontano il suo matrimonio. Una celebrazione dell’amore con Enrico Brignano, insieme da 10 anni. Il 30 luglio, a La Posta Vecchia, maestosa villa seicentesca a Palo Laziale, Flora Canto ed Enrico Brignano si sono giurati amore eterno dinanzi … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 7 agosto 2022)hato i tanti followers su Instagram e continua farlo con gli scatti fotografici che raccontano il suo matrimonio. Una celebrazione dell’amore con Enrico Brignano, insieme da 10 anni. Il 30 luglio, a La Posta Vecchia, maestosa villa seicentesca a Palo Laziale,ed Enrico Brignano si sono giurati amore eterno dinanzi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

