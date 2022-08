La federcalcio africana contro De Laurentiis | il durissimo comunicato

(Di domenica 7 agosto 2022) Pochi giorni fa, il presidente del Napoli Aurelio Deaveva dichiarato che non avrebbe più ingaggiato giocatori di nazionalitàa meno che non fossero disposti a firmargli una ...

Gazzetta_it : La federcalcio africana attacca #DeLaurentiis: 'L'Uefa apra un'indagine' #caf #napoli - Ferdinando178 : RT @Gazzetta_it: La federcalcio africana attacca #DeLaurentiis: 'L'Uefa apra un'indagine' #caf #napoli - CorSport : La federcalcio africana contro #DeLaurentiis: il durissimo comunicato ?? - susydigennaro : RT @napolimagazine: CAF - La Federcalcio africana dopo le parole di De Laurentiis: 'L'UEFA apra un'indagine' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CAF - La Federcalcio africana dopo le parole di De Laurentiis: 'L'UEFA apra un'indagine' -

Pochi giorni fa, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis aveva dichiarato che non avrebbe più ingaggiato giocatori di nazionalitàa meno che non fossero disposti a firmargli una rinuncia scritta alla C oppa d'Africa , competizione che si gioca sempre a metà stagione, e che spesso restituisce ai club giocatori stanchi, ...... Aurelio De Laurentiis Lacondanna le dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sui calciatori africani. In una nota pubblicata sul suo sito, la...Pochi giorni fa, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis aveva dichiarato che non avrebbe più ingaggiato giocatori di nazionalità africana a meno che non fossero disposti a firmargli una ...Arriva la nota ufficiale della Federcalcio africana dopo le parole di Aurelio De Laurentiis sui calciatori del continente nero.