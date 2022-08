Jovanotti linciato dagli eco-nazisti | un caso clamoroso | in spiaggia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 agosto 2022) Più che una Jovanotteide, questa tournée che voleva essere singolare, e fantasiosa si sta trasformando in una corsa ad ostacoli colorati. Lorenzo Cherubini, difatti, non certo pensa di dover vivere quest'esperienza come una sorta di forca caudina. Aveva immaginato, forte del suo contagioso entusiasmo, che il Jova Beach Party 2022 fosse un'esplosione di gioia e creatività, un modo originale di fare e vivere la musica in. Avendo vissuto in prima persona l'evento, possiamo tranquillamente testimoniare che, sin dal primo felice, debuttando a Lignano Sabbiadoro, è effettivamente un'esperienza esaltante. Una festa per le decine di migliaia di persone a digiuno di concerti per due anni, causa. Però ogni giorno ne sta saltando fuori una. Antipatiche beghe non da addebitare all'incolpevole Jova, ma che stanno disturbando l'atmosfera di queste feste di musica e gente. ...