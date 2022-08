Golf | Cazoo Open 2022 | Paratore chiude al terzo posto | vittoria a Shinkwin

(Di domenica 7 agosto 2022) Renatoalnel, torneo del DP World Tour andato in scena in Galles e sponsorizzato dal calciatore Gareth Bale. Il romano ha concluso con lo score di 279 (70 71 72 66, -5) colpi, valso la prima top-10 della stagione. Sul percorso del The Celtic Manor Resort (par 71), ilista azzurro ha rimontato ben 18 posizioni grazie a un ultimo giro in 66 (-5) colpi con cinque birdie, un eagle e due bogey. Laè andata all’inglese Callumcon un totale di 272 (69 68 65 70, -12) colpi, secondoper lo scozzese Connor Syme, con 276 (-8). Hanno chiuso alla 55ma posizione Francesco Laporta (70 74 73 75) e Lorenzo Gagli (72 71 76 73) con 292 (+8). Non avevano superato il ...

Sul percorso par 71 del Celtic Manor Resort di Newport (Galles, Regno Unito) - 4 ed ottava piazza per l'inglese Paul Waring, che precede di un colpo il connazionale Marcus Armitage, il tedesco Matti ...Patta con il percorso anche Lorenzo Gagli , che rimane a +1 ma vede la top 20. Scivola indietro Francesco Laporta . Il pugliese incespica in un negativo +3 assestandosi in 39esima posizione con il ...Cazoo Open: Final leaderboardDP World Tour ... with coverage live on Thursday from 1pm on Sky Sports Golf.Renato Paratore chiude al terzo posto nel Cazoo Open, torneo del DP World Tour andato in scena in Galles e sponsorizzato dal calciatore Gareth Bale. Il romano ha concluso con lo score di 279 (70 71 72 ...