Gasperini | questa Atalanta è prevedibile Cambio modulo per ritornare grandi?

(Di domenica 7 agosto 2022) L’deve recuperare la sua identità tattica, e ilnerazzurro attuale si dimostra fin troppoNon c’è cosa peggiore di essere tatticamente, e l’purtroppo incappa (già dal girone di ritorno) in questo aspetto. La partita contro il Valencia ha dimostrato che perad essere quella Dea tanto lucida quanto competitiva bisogna cercare di riadattare i giocatori ad un nuovo stile di gioco. Certo, la mentalità offensiva deve sempre rimanere, però il 3-4-2-1 per ciò che si è riscontrato in questo precampionato, è uno schema apparentemente superato. Il primo livello “Super Sayan” che ha fatto le fortune dell’stessa ora non basta più, e occorre superare quel limite per quanto meno stare alla pari dei nemici ...

vendesizzo : Su questa formula nulla da dire befana? @Gasperini - valinavb : Il giornalista Nobel Arustamyan riporta che #Miranchuk e #Gasperini si sono parlati... Gasp avrebbe detto che crede… - SimoAvetta : @ToroGoal @TorinoFC_1906 @Atalanta_BC Ma non è che #juric possa aver chiesto a Gasperini di farlo? Essendo contro a questa soluzione? - Eros28313872 : @TorinoSFT Questa volta non vedo colpe nell'operato di Vagnati.. Se Gasperini voleva aspettare doveva dirlo subito… - Samuele : @Robertoro80 @iN3ViTaBiLi @Andre_Dalma @pellegranata @jacopoformia Ho capito benissimo. Tu continua a credere che s… -

Due anni dopo la Dea di(senza il fantasista sloveno) torna a giocare in casa del Valencia, ora allenato da Gattuso, mavolta viene trafitta dai colpi di Hugo Duro. Nel 2 - 1 con cui ...... è stato trattenuto per volere di mister. Che, schierandolosera, ha ribadito la sua volontà a tenerlo in rosa. Non ha giocato invece Remo Freuler : negli ultimi giorni sul ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...