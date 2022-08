FC Midtjylland vs Benfica – pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 7 agosto 2022) L’FCospita martedì 9 agosto ilnel terzo turno di qualificazione alla Champions League. I danesi hanno perso 4-1 in Portogallo all’andata la scorsa settimana e devono fare di tutto per rimanere nella competizione europea d’élite. Il calcio di inizio di FCvsè previsto alle 19:45 Anteprima della partita FCvs: a che punto sono le due squadre FCIn effetti, la squadra di Rasmus Ankersen è stata la migliore per tutti i 90 minuti all’Estadio da Luz martedì scorso, con l’unico tiro in porta della partita, il rigore trasformato da Pione Sisto al 77° minuto. Se l’ala danese avesse fallito il tiro dai 12 metri, ilsarebbe stato di fatto espulso dalla competizione, ...