Elezioni, Calenda: "Decisione sofferta, coalizione fatta per perdere" (Di domenica 7 agosto 2022) "La coalizione che si e' andata a costruire, e' una coalizione per perdere male. Non possiamo stare tutti insieme". Cosi' Carlo Calenda, leader di Azione. (Immagini di Claudio Peri) 7 agosto 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 7 agosto 2022) "Lache si e' andata a costruire, e' unapermale. Non possiamo stare tutti insieme". Cosi' Carlo, leader di Azione. (Immagini di Claudio Peri) 7 agosto 2022

