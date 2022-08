Classifica MotoGP, Mondiale 2022: Bagnaia accorcia su Quartararo, -49 dopo Silverstone (Di domenica 7 agosto 2022) Classifica Mondiale MotoGP 2022 1. Fabio Quartararo (Yamaha) 180 2. Aleix Espargarò (Aprilia) 1583. Francesco Bagnaia (Ducati) 1314. Enea Bastianini (Ducati) 118 5. Johann Zarco (Ducati) 114 6. Jack Miller (Ducati) 1077. Brad Binder (KTM) 98 8. Alex Rins (Suzuki) 84 9. Joan Mir (Suzuki) 76 10. Maverick Vinales (Aprilia) 82 11. Miguel Oliveira (KTM) 81 12. Jorge Martin (Ducati) 8113. Marco Bezzecchi (Ducati) 61 14. Marc Marquez (Honda) 6015. Luca Marini (Ducati) 5616. Takaaki Nakagami (Honda) 45 17. Pol Espargarò (Honda) 4218. Alex Marquez (Honda) 2719. Franco Morbidelli (Yamaha) 2620. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 18 21. Darryn Binder (Yamaha) 1022. Andrea Dovizioso (Yamaha) 1023. Remy Gardner (KTM) 9 24. Raul Fernandez (KTM) 5 Foto: MotoGP.com Press Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022)1. Fabio(Yamaha) 180 2. Aleix Espargarò (Aprilia) 1583. Francesco(Ducati) 1314. Enea Bastianini (Ducati) 118 5. Johann Zarco (Ducati) 114 6. Jack Miller (Ducati) 1077. Brad Binder (KTM) 98 8. Alex Rins (Suzuki) 84 9. Joan Mir (Suzuki) 76 10. Maverick Vinales (Aprilia) 82 11. Miguel Oliveira (KTM) 81 12. Jorge Martin (Ducati) 8113. Marco Bezzecchi (Ducati) 61 14. Marc Marquez (Honda) 6015. Luca Marini (Ducati) 5616. Takaaki Nakagami (Honda) 45 17. Pol Espargarò (Honda) 4218. Alex Marquez (Honda) 2719. Franco Morbidelli (Yamaha) 2620. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 18 21. Darryn Binder (Yamaha) 1022. Andrea Dovizioso (Yamaha) 1023. Remy Gardner (KTM) 9 24. Raul Fernandez (KTM) 5 Foto:.com Press

