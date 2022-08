Canoa velocità oggi, Mondiali 2022: orari 7 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di domenica 7 agosto 2022) Si terrà oggi, domenica 7 agosto, la quinta ed ultima giornata di gare dei Mondiali senior 2022 di Canoa velocità e paraCanoa: ad Halifax, in Canada, oltre che per le medaglie si lotterà, nelle specialità olimpiche, per i confronti in vista di Parigi 2024, con le nuove specialità in programma. Dopo le consuete due tappe dedicati alla Coppa del Mondo, la corsa verso i titoli iridati culminerà oggi, domenica 7 agosto, con le ultime 18 finali. La diretta sarà fruibile in streaming su RaiPlay 3 (16.00-18.00) e canoeicf.com (tutta la giornata), mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le Finali A della sessione mattutina. programma Mondiali DI ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) Si terrà, domenica 7, la quinta ed ultima giornata di gare deiseniordie para: ad Halifax, in Canada, oltre che per le medaglie si lotterà, nelle specialità olimpiche, per i confronti in vista di Parigi 2024, con le nuove specialità in. Dopo le consuete due tappe dedicati alla Coppa del Mondo, la corsa verso i titoli iridati culminerà, domenica 7, con le ultime 18 finali. La diretta sarà fruibile insu RaiPlay 3 (16.00-18.00) e canoeicf.com (tutta la giornata), mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le Finali A della sessione mattutina.DI ...

