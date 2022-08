Calcio: Mls. Bernardeschi e Insigne segnano e il Toronto vince (Di domenica 7 agosto 2022) Esultanza speciale per l'ex capitano del Napoli che mima il pancione e il segno del ciuccio ROMA - Gli italiani trascinano il Toronto. Al Geodis Park di Nashville la squadra canadese batte 4 - 3 i ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 7 agosto 2022) Esultanza speciale per l'ex capitano del Napoli che mima il pancione e il segno del ciuccio ROMA - Gli italiani trascinano il. Al Geodis Park di Nashville la squadra canadese batte 4 - 3 i ...

sportface2016 : #MLS | #Bernardeschi ed #Insigne decisivi nel 4-3 del #Toronto a #Nashville - Queen_Mary_Na : @ROI05841958 Non è che li puoi trattenere con la forza. Se con “gli altri due” ti riferisci a Insigne e Mertens, be… - NCN_it : Primo gol per #Insigne in #MLS: l'ex #Napoli regala i tre punti al #Toronto [VIDEO] - Eurosport_IT : Il primo ???????? ?? ???????? in MLS non si scorda mai ??????? #Insigne | #MLS | #Toronto - PitSam7 : Eh ma 'a' sbagliatu u calcio e riggore -