Alba Parietti, dopo l’amore torna in tv: dove e quando la vedremo (Di domenica 7 agosto 2022) Novità in vista per Alba Parietti. dopo aver ritrovato l’amore al fianco di Fabio Adami e un’estate a suon di mare e look favolosi, per la conduttrice si si preannuncia un autunno speciale: ci sarà lei, infatti, al timone dello show di Rai 2 Non Sono una Signora, programma fortemente voluto da Stefano Coletta e che porterà per la prima volta sulla tv pubblica il mondo delle drag queen. Un grande ritorno alla conduzione in prima serata dopo ben 15 anni. Alba Parietti torna in tv con “Non Sono una Signora” Stando a quanto riporta DavideMaggio.it, Alba Parietti condurrà lo show Non Sono Una Signora dal 7 novembre al 5 dicembre: “Possiamo annunciarvi in anteprima che la conduzione di Non Sono una Signora è stata affidata ... Leggi su dilei (Di domenica 7 agosto 2022) Novità in vista peraver ritrovatoal fianco di Fabio Adami e un’estate a suon di mare e look favolosi, per la conduttrice si si preannuncia un autunno speciale: ci sarà lei, infatti, al timone dello show di Rai 2 Non Sono una Signora, programma fortemente voluto da Stefano Coletta e che porterà per la prima volta sulla tv pubblica il mondo delle drag queen. Un grande ritorno alla conduzione in prima serataben 15 anni.in tv con “Non Sono una Signora” Stando a quanto riporta DavideMaggio.it,condurrà lo show Non Sono Una Signora dal 7 novembre al 5 dicembre: “Possiamo annunciarvi in anteprima che la conduzione di Non Sono una Signora è stata affidata ...

