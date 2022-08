Uomini e Donne, slitta la data di inizio? Cosa è successo (Di sabato 6 agosto 2022) Il mese di settembre segna il ritorno di numerosi programmi, tra cui Uomini e Donne, che potrebbe però tornare più tardi del previsto. L’indiscrezione ha fatto recentemente il giro del web, allarmando molti dei telespettatori: ecco Cosa sarebbe successo. Dopo i mesi di pausa estiva, Uomini e Donne è pronto a tornare con la nuova … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 6 agosto 2022) Il mese di settembre segna il ritorno di numerosi programmi, tra cui, che potrebbe però tornare più tardi del previsto. L’indiscrezione ha fatto recentemente il giro del web, allarmando molti dei telespettatori: eccosarebbe. Dopo i mesi di pausa estiva,è pronto a tornare con la nuova … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

