(Di sabato 6 agosto 2022) Comeun posto di blocco della polizia e sfuggire al? Due uomini sono scesi dalquale viaggiavano e hanno spinto il veicolo fino ad una pista, per poi risalire in macchina e allontanarsi battendo la corsia riservata alle biciclette. Questo è quanto è accaduto su una strada regionale nella comunità autonoma di Murcia, in Spagna, lo scorso 10 luglio. I video realizzati da altri automobilisti avevano fatto il giro del web. A causa dei controlli della polizia c’era una lunga coda di auto e due uomini di origini africane avevano escogitato questo piano perre la macchina lungo il dislivello che portava a una pistasottostante. Forse perche l’uomo alla guida risultasse ...

FQMagazineit : Spinge l’auto sulla ciclabile per evitare l’alcol-test: 26enne arrestato, multato e patente ritirata - ST09972061 : @borghi_claudio Io ho una panda cross 4x4 bicilindrica turbo 90 cv, levandole il settaggio eco spinge parecchio ben… -

IL GIORNO

Nel secondo tempo Trattoria Peranie ribalta il risultato ...'intervallo serve al Bar Roma per riordinare le idee ed a ... muore motociclista Tamponamento tra duee un furgone sulla via ...NUOVO SERVIZIO Calcola il tuo preventivo online per'...SERVIZIO Calcola il tuo preventivo online per'assicurazione della tua,... la prospettiva di una Fed ancora più "falco"in rialzo il ... Travolto in autostrada mentre spinge l’auto in panne