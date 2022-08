Spaccatura in SI | entro martedì il voto degli iscritti sull’alleanza col Pd e Calenda

Leggi su open.online

(Di sabato 6 agosto 2022) Il referendum interno a Sinistra italiana si farà di certo, lo garantiscono i dirigenti del partito guidato da Nicola Fratoianni che stanno inviando in questi minuti il quesito al presidente della commissione di garanzia del partito. Dopo il raggiungimento dell’accordo elettorale, «non di governo», tra il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, i Verdi di Angelo Bonelli e Sinistra italiana di Nicola Fratoianni, sono insorti i vertici della Segreteria nazionale del fronte rosso-ecologista. In un comunicato stampa, la Direzione nazionale di Sinistra Italiana comunica che «SI non ha preso la decisione di fare un accordo col Pd e Azione». Nel comunicato viene sottolineato che «l’Assemblea nazionale col 61% dei voti (dato in calo rispetto alla precedente votazione) si è espressa favorevolmente a quella alleanza, riconfermando l’ormai tardiva necessità di allargare al M5S». ...