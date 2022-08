Sassari | a fuoco azienda di rifiuti Il sindaco | “Non uscite di casa” Il video dell’imponente colonna di fumo nero

(Di sabato 6 agosto 2022) Un vasto incendio è scoppiato nel primo pomeriggio aall’interno di uno stabilimento di smaltimento dei. Le fiamme hanno interessato un capannone della Gesam, la società di gestione, in località Truncu Reale, e si è subito creata una gigantescadiche ha destato preoccupazione tra gli abitanti. Sul posto sono giunti i vigili del, la polizia e il corpo forestale, intervenuto anche con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Bosa. L’enormedista avanzando verso il centro del capoluogo. IlNanni Campus ha emesso un’ordinanza per esortare la popolazione a chiudersi ine a non aprire le finestre. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

