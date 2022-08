Messina | abusi sessuali su figlio disabile di 7 anni | arrestata 46enne

(Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) –suldi 7, affetto da disabilità psico-motoria. E’ questa l’accusa con cui gli agenti del commissariato di Capo d’Orlando, nel Messinese, hanno arrestato la mamma del bambino, una donna di 46. A denunciarla è stato il padre che ha trovato sul cellulare dell’altra figlia, anche lei minorenne, un file audio in cui si sentivano le voci della mamma e del bambino e si capiva che la donna compiva attisul. La mamma toccava il bambino nelle parti intime e a sua volta il piccolo, su richiesta della donna, faceva lo stesso. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore di Patti Alice Parialò, hanno portato all’arresto della donna che è stata posta ai domiciliari. I figli invece sono stati affidati al ...

