Meret: se resta non rinnova (Di sabato 6 agosto 2022) La sessione di mercato in uscita del Napoli non sembra essersi ancora conclusa in quanto resta da definire la questione Meret. Dalle ultime indiscrezioni sembra che il club azzurro sia molto vicino all’accordo con Kepa e questo rende la questione del rinnovo di Meret più difficile. Il giocatore, infatti, si è reso disponibile alla cessione L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 6 agosto 2022) La sessione di mercato in uscita del Napoli non sembra essersi ancora conclusa in quantoda definire la questione. Dalle ultime indiscrezioni sembra che il club azzurro sia molto vicino all’accordo con Kepa e questo rende la questione del rinnovo dipiù difficile. Il giocatore, infatti, si è reso disponibile alla cessione L'articolo

OAccomando91 : Lo #Spezia ha individuato in #Dragowski il portiere giusto. #Meret resta nell’orbita #Leicester. Piace al #Torino m… - GennaroZ1985 : @NapoliDal Consapevole che resta meret titolare vero? - MatteoSorrenti : @majewsky2000 @fedstweets Come la SSC Napoli, cerca 26 portieri e poi resta con Meret - Druido101 : @Torrenapoli1 È di oggi l'indiscrezione che probabilmente Meret resta e non rinnova, ennesima gestione ai limiti de… - fullmetalnapoli : @Torrenapoli1 Resta Meret purtroppo -