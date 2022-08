Marco Intravaia ufficialmente candidato alle Regionali

(Di sabato 6 agosto 2022) Si sapeva già da mesi ma ora è ufficiale,, attuale presidente del consiglio comunale di Monreale, annuncia la sua candidaturaelezioni. “Saròall’Arsprossime elezioniche si svolgeranno il 25 settembre”, cosìannuncia la sua discesa in campo per accaparrarsi un posto tra gli scranni di (Monrealelive.it)

filodirettomonreale.it

Ne ha dato notizia il presidente del Consiglio comunaleA darne notizia è il presidente del Consiglio comunale, soddisfatto per quella che è una vera e propria rinascita del cuore pulsante della città. Mario Caputo e Marco Intravaia candidati all'ARS, ecco come si schierano consiglieri e assessori - FiloDiretto Monsignor Gualtiero Isacchi è stato ordinato arcivescovo di Monreale. E' il cinquantottesimo pastore della diocesi.MONREALE, 27 luglio – Nuovi prospetti e rifacimento del tetto per il complesso monumentale Guglielmo II. La Regione Siciliana finanzia un intervento da un milione e 650 mila euro, la struttura normann ...