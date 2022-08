Maltempo record in Trentino: è emergenza, evacuati case e hotel (Di sabato 6 agosto 2022) La crisi climatica non provoca soltanto fenomeni di caldo e siccità da record (col 2022 già eletto anno peggiore di sempre), ma anche eventi estremi che giungono improvvisamente e si rivelano molto pericolosi. Ne è un esempio l’eccezionale ondata di Maltempo che si è abbattuta in Val di Fassa, una valle dell’area delle Dolomiti situata nel Trentino nord-orientale, al confine con le province di Bolzano e Belluno. Per fortuna, al momento, non risultano coinvolte persone. Eccezionale ondata di Maltempo al Nord: cosa è successo Nella serata di venerdì 5 agosto intere aree del Nord Italia sono passate da temperature che sfioravano 40 gradi a un’eccezionale ondata di piogge che ha causato frane, alluvioni e smottamenti. I bollettini meteo avevano previsto il fenomeno, ciononostante l’impatto è stato forte in particolare in ... Leggi su quifinanza (Di sabato 6 agosto 2022) La crisi climatica non provoca soltanto fenomeni di caldo e siccità da(col 2022 già eletto anno peggiore di sempre), ma anche eventi estremi che giungono improvvisamente e si rivelano molto pericolosi. Ne è un esempio l’eccezionale ondata diche si è abbattuta in Val di Fassa, una valle dell’area delle Dolomiti situata nelnord-orientale, al confine con le province di Bolzano e Belluno. Per fortuna, al momento, non risultano coinvolte persone. Eccezionale ondata dial Nord: cosa è successo Nella serata di venerdì 5 agosto intere aree del Nord Italia sono passate da temperature che sfioravano 40 gradi a un’eccezionale ondata di piogge che ha causato frane, alluvioni e smottamenti. I bollettini meteo avevano previsto il fenomeno, ciononostante l’impatto è stato forte in particolare in ...

