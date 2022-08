Maltempo: frane su strade, disagi tra Fvg e Veneto (Di sabato 6 agosto 2022) La perturbazione che nella tarda serata di ieri e nel corso della notte si è abbattuta su alcune zone del Friuli Venezia Giulia ha provocato due frane a Sauris (Udine), che al momento risulta ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 6 agosto 2022) La perturbazione che nella tarda serata di ieri e nel corso della notte si è abbattuta su alcune zone del Friuli Venezia Giulia ha provocato duea Sauris (Udine), che al momento risulta ...

MediasetTgcom24 : Maltempo, violento nubifragio in Val di Fassa: frane, evacuati alberghi e case #maltempo #valdifassa - sole24ore : ?? #Maltempo: frane e smottamenti e l’esondazione di alcuni corsi d’acqua in #valdiFassa. Evacuati alberghi e case.… - Corriere : Maltempo in Alto Adige, in Val Ferret elisoccorso per salvare 4 persone intrappolate in auto - bi_loriana : RT @sole24ore: Maltempo: evacuati alberghi e case in val di Fassa per frane e allagamenti - AnsaVeneto : Maltempo: frane su strade, disagi tra Fvg e Veneto. In seguito al violento nubifragio della scorsa notte #ANSA -