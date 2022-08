Maltempo: due gruppi scout recuperati sulle Dolomiti venete (Di sabato 6 agosto 2022) Due gruppi di scout sono stati messi in salvo la scorsa notte dal Soccorso alpino, dopo che a causa delle abbondanti e concentrate precipitazioni, si erano trovati in difficoltà, a Santo Stefano di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 6 agosto 2022) Duedisono stati messi in salvo la scorsa notte dal Soccorso alpino, dopo che a causa delle abbondanti e concentrate precipitazioni, si erano trovati in difficoltà, a Santo Stefano di ...

