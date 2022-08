Letta-Fratoianni-Bonelli, ecco i termini dell'accordo: al Pd l'80% dei seggi, a Si-Verdi il 20% (Di sabato 6 agosto 2022) Trovato l'accordo tra Pd, Verdi e Sinistra Italiana. L'intesa annunciata durante la conferenza stampa di oggi pomeriggio tra Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni ed Enrico... Leggi su ilmattino (Di sabato 6 agosto 2022) Trovato l'tra Pd,e Sinistra Italiana. L'intesa annunciata durante la conferenza stampa di oggi pomeriggio tra Angelo, Nicolaed Enrico...

demagistris : Le facce di #Fratoianni e #Bonelli sono più serene, hanno ottenuto le due poltrone che li appagano. In ammucchiata… - BelpietroTweet : Il segretario dem cerca di incollare il peggio di sinistra e trasformisti. Però per fortuna c’è lo sfollavoti dei P… - davidallegranti : Letta dice che la sacra alleanza con tutti - da Calenda a Fratoianni a Bonelli e suppongo anche a Di Maio - è per d… - FuddausS : RT @martinoloiacono: Nel marasma generale è quasi passato in secondo piano il NO di #Fratoianni all’ingresso di Finlandia e Svezia nella N… - baldi_ugo : RT @pier_falasca: Insomma, stante l’accordo tra Letta e Fratoianni, l’80% dei candidati di centrosinistra nei collegi sarà a favore della F… -