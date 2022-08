"L'avete visto con Carfagna e Gelmini? Sembrava...": chi umilia Carlo Calenda (Di sabato 6 agosto 2022) Sta facendo discutere l'intervista che Makkox ha rilasciato a Repubblica. Soprattutto il passaggio su Giorgia Meloni ha scatenato diverse polemiche: “Sta già pensando a dove fare la festa. La destra vincerà? Mi sembra pacifico, il Paese vuole così. Siamo un popolo di ignoranti, e l'ignoranza è concime per la destra. Cinicamente penso che mi divertirò di più. È difficile fare satira con quelli noiosi. Lavoreremo come pazzi, già lo sento. Per l'Italia però c'è poco da ridere”. Il vignettista di Propadanda Live - trasmissione di La7 - ha parlato anche di Carlo Calenda, che ha acceso la sua fantasia in questo primo scorcio di campagna elettorale. “Ma l'ha visto alla presentazione di Carfagna e Gelmini? Sembrava Galliani che ufficializza i nuovi acquisti del Monza”, ha dichiarato ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Sta facendo discutere l'intervista che Makkox ha rilasciato a Repubblica. Soprattutto il passaggio su Giorgia Meloni ha scatenato diverse polemiche: “Sta già pensando a dove fare la festa. La destra vincerà? Mi sembra pacifico, il Paese vuole così. Siamo un popolo di ignoranti, e l'ignoranza è concime per la destra. Cinicamente penso che mi divertirò di più. È difficile fare satira con quelli noiosi. Lavoreremo come pazzi, già lo sento. Per l'Italia però c'è poco da ridere”. Il vignettista di Propadanda Live - trasmissione di La7 - ha parlato anche di, che ha acceso la sua fantasia in questo primo scorcio di campagna elettorale. “Ma l'haalla presentazione diGalliani che ufficializza i nuovi acquisti del Monza”, ha dichiarato ...

