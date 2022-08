L’alleanza di centrosinistra non si amalgama, ma ora non sono più ammessi passi falsi (Di sabato 6 agosto 2022) Niente da fare, questo amalgama è faticosissimo. Non si può ancora dire che non sia riuscito, come si espresse Massimo D’Alema sull’allora giovane Partito democratico per alludere alla pratica incompatibilità delle due chiese, la democristiana e la comunista. Ma insomma, è tutto complicato. Troppo complicato, cervellotico, innaturale. Oggi, tanti anni dopo, il problema non è più quello evocato da D’Alema, eppure in qualche modo persiste l’irriducibile dissidio novecentesco tra riformisti e massimalisti ovviamente aggiornato al 2022: e se i nomi di Filippo Turati e Giacinto Menotti Serrati sono per lo più sconosciuti agli stessi dirigenti delL’alleanza di centrosinistra, resta tuttora vivo il senso di una frattura ricomponibile – forse – solo in una logica di mera resistenza al nemico. Basta guardare lo spettacolo della ... Leggi su linkiesta (Di sabato 6 agosto 2022) Niente da fare, questoè faticosissimo. Non si può ancora dire che non sia riuscito, come si espresse Massimo D’Alema sull’allora giovane Partito democratico per alludere alla pratica incompatibilità delle due chiese, la democristiana e la comunista. Ma insomma, è tutto complicato. Troppo complicato, cervellotico, innaturale. Oggi, tanti anni dopo, il problema non è più quello evocato da D’Alema, eppure in qualche modo persiste l’irriducibile dissidio novecentesco tra riformisti e massimalisti ovviamente aggiornato al 2022: e se i nomi di Filippo Turati e Giacinto Menotti Serratiper lo più sconosciuti agli stessi dirigenti deldi, resta tuttora vivo il senso di una frattura ricomponibile – forse – solo in una logica di mera resistenza al nemico. Basta guardare lo spettacolo della ...

MaxArena2 : RT @mauriziocanetta: L'alleanza e i dolori di Letta di Giovanna Vitale La Repubblica “Va sempre più assomigliando all’Asilo Mariuccia l’a… - sologiuma : RT @ultimora_pol: #Italia I Verdi di #EV dicono sì all’alleanza con il Pd, sciogliendo la riserva che aveva tenuto in sospeso l’alleanza d… - Piersoft : RT @ultimora_pol: #Italia I Verdi di #EV dicono sì all’alleanza con il Pd, sciogliendo la riserva che aveva tenuto in sospeso l’alleanza d… - fainformazione : Il centrosinistra pretende di presentare una coalizione in cui gli stessi membri già ora si mandano a quel paese L… - fainfopolitica : Il centrosinistra pretende di presentare una coalizione in cui gli stessi membri già ora si mandano a quel paese L… -