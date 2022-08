mzampolini : RT @USLUmbria2: Ospedale 'San Giovanni Battista' di Foligno, interventi salvavita a due piccoli bambini di un anno e mezzo giunti in condiz… - StrokeFocus : RT @USLUmbria2: Ospedale 'San Giovanni Battista' di Foligno, interventi salvavita a due piccoli bambini di un anno e mezzo giunti in condiz… - USLUmbria2 : Ospedale 'San Giovanni Battista' di Foligno, interventi salvavita a due piccoli bambini di un anno e mezzo giunti i… - DarkLadyMouse : @TW_Bruce_Wayne @LaBombetta76 Tutti interventi piccoli (e non certo salvavita) ma via via parecchi... e oggi sono p… -

Entrambi i piccoli di un anno e mezzo sono arrivati in gravi condizioni al San Giovanni Battista, l'uno per un incidente stradale e l'altro per una grave emorragia ...Due bambini di un anno e mezzo sono stati sottoposti aquesta settimana all'Ospedale di Foligno, uno giunto in condizioni critiche per un politrauma a causa di un incidente stradale e l'altro affetto da una grave emorragia cerebrale. ... Interventi salvavita su due bimbi arrivati in ospedale in condizioni critiche Entrambi i piccoli di un anno e mezzo sono arrivati in gravi condizioni al San Giovanni Battista, l’uno per un incidente stradale e l’altro per una grave emorragia cerebrale ...Due bambini di un anno e mezzo sono stati sottoposti a interventi salvavita questa settimana all'ospedale di Foligno, uno giunto in condizioni critiche per un politrauma a causa di un incidente strada ...