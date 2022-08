Inter-Villarreal, streaming gratis OGGI LIVE e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole (Di sabato 6 agosto 2022) Questa sera, alle ore 20.30, allo stadio “Adriatico” di Pescara, si disputerà il match amichevole Inter-Villarreal.Dopo il pareggio per 2-2 contro il Lione nell'amichevole di Cesena, ultimo test... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 6 agosto 2022) Questa sera, alle ore 20.30, allo stadio “Adriatico” di Pescara, si disputerà il match.Dopo il pareggio per 2-2 contro il Lione nell'di Cesena, ultimo test...

Inter : Quando ti ricordi che Inter-Villarreal è in esclusiva su @Inter_TV, Inter official app e - Inter : L'allenamento dei nerazzurri in vista di Inter-Villarreal ?? - tvdellosport : ??INTER, PROBLEMI PER BROZOVIC Il centrocampista non prenderà parte alla sfida contro il Villarreal per un problem… - biscone69 : RT @MarioAlbanese7: FcInterNewsit Brozovic salta Inter-Villarreal: problema al polpaccio, ma niente di grave. Al suo posto ci sarà Asllani - internewsit : Inter-Villarreal, per Inzaghi primo test con Skriniar titolare: svolta attesa - -