Inter affondata dal Villarreal | per Inzaghi precampionato senza vittorie

(Di sabato 6 agosto 2022) Non è stato ilche ci si attendeva in casa: ilsupera nettamente i nerazzurri per 4-2 nell’ultimo test Una pessima sconfitta a chiudere ildell’, uscita malconcia dalla sfida contro il. I nerazzurri sono stati battuti con un netto 4-2 e a poco sono serviti i gol di Lukaku e D’Ambrosio. In difficoltà evidente la difesa, che pure era quella titolare con Skriniar tornato al fianco di De Vrij e Bastoni. Contro gli spagnoli è la seconda battuta d’arresto della preseason dopo quella contro il Lens, mentre contro Monaco e Lione erano arrivati striminziti pareggi. L’unica gioia nella prima apparizione contro il modesto Lugano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

