Incidente mortale per un pullman di pellegrini diretto a Medjugorje (Di sabato 6 agosto 2022) Stamattina un pullman di pellegrini diretto a Medjugorje, è uscito fuori strada vicino a Zagabria. Sono morti in dodici, trentuno sono rimasti feriti. Si dirigevano a Medjugorje quando per cause ancora da accertare, il mezzo è uscito fuori dalla careggiata. Estote Parati. Che vuol dire «siate preparati», «siate pronti». È l'espressione latina diventata il motto L'articolo proviene da La Luce di Maria.

