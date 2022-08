Giudici: "La Trattativa ci fu ma il Ros agì per fermare le stragi" (Di sabato 6 agosto 2022) Palermo, 6 ago. (Adnkronos) - La Trattativa tra Stato e Mafia c'è stata, una iniziativa "improvvida", quella del Ros dei Carabinieri di cercare l'ex sindaco mafioso Vito Ciancimino, ma che aveva come unico scopo quello di fermare le stragi mafiose. Ecco perché il 23 settembre del 2021 vennero assolti i generali Mario Mori e Antonio Subranni e il colonnello Giuseppe De Donno dall'accusa, grave, di minaccia a corpo politico dello Stato, cioè al governo. Adesso è scritto nero su bianco, nelle 2.971 pagine delle motivazioni dei Giudici della Corte d'assise d'appello di Palermo depositate ieri in cancelleria. Il Presidente della Corte Angelo Pellino e il giudice a latere Vittorio Anania spiegano nelle motivazioni il perché un anno fa hanno ribaltato la sentenza di primo grado assolvendo gli alti ufficiali dei Carabinieri ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Palermo, 6 ago. (Adnkronos) - Latra Stato e Mafia c'è stata, una iniziativa "improvvida", quella del Ros dei Carabinieri di cercare l'ex sindaco mafioso Vito Ciancimino, ma che aveva come unico scopo quello dilemafiose. Ecco perché il 23 settembre del 2021 vennero assolti i generali Mario Mori e Antonio Subranni e il colonnello Giuseppe De Donno dall'accusa, grave, di minaccia a corpo politico dello Stato, cioè al governo. Adesso è scritto nero su bianco, nelle 2.971 pagine delle motivazioni deidella Corte d'assise d'appello di Palermo depositate ieri in cancelleria. Il Presidente della Corte Angelo Pellino e il giudice a latere Vittorio Anania spiegano nelle motivazioni il perché un anno fa hanno ribaltato la sentenza di primo grado assolvendo gli alti ufficiali dei Carabinieri ma ...

