(Di sabato 6 agosto 2022) Il Corriere dello Sport fa il punto sulcon Xavier Jacobelli. Fra sette giorni scatta il campionato e, a giudicare dall’aria che tira fra gli addetti ai lavori, Milan, Inter, Roma, Juve e Lazio sono indiziate di essere lesquadre in lizza per i primi quattro posti. E ilpuòla nuova, rivoluzionata e rivoluzionaria versione di SSCche sta per Spalletti Sostiene Calcio? Perché qui sta il punto e qui si misurerà ancora una volta la bravura del tecnico toscano. Il futuro è nelle sue mani e, di certo, egli è consapevole di affrontare una delle sfide più intriganti, al tempo stesso più ardue di una grande carriera. Ci sono alcune buone ragioni per ritenere che il nuovomeriti una considerazione ...

napolista : Corsport: dove può arrivare il Napoli? Nessuno lo inserisce tra le prime cinque della Serie A SSC Napoli che sta p… - paoloromanord : @LucaSimo58 @evedidannattene @giovannicoviel1 @Il__Boccia @UomoRango @CorSport Io ti rispondo quando e dove vuoi famme sape - Mingyonissimo : @CorSport Potremmo vedere l’intervista dove dice questa cosa? Grazie Dir. Parrucconi - HungryMarcio : @AliprandiJacopo @GWijnaldum @CorSport @ReteSport Dove cazzo è l'eroe con la cassa bluetooth - salvione : Diretta Napoli-Girona ore 18.30: dove vederla in tv e in streaming -

Corriere dello Sport

Ieri sera è arrivato in ritiro, a Castel di Sangro,ha incontrato per la prima volta i suoi compagni. Sarà il primo coreano a vestire la maglia del Napoli, il terzo a giocare in Serie A dopo Han ...Intervista al: "Finora a livello emotivo aveva alti e bassi. Ultimamente non riusciva più a divertirsi, ... Già a Bratislava, nel preliminare di Davis contro la Slovacchia a marzo,Musetti ... Diretta Real Valladolid-Lazio ore 20: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming Alessandro Barbano a Corsport: "A poco più di una settimana dal via, la Juventus è il cantiere di una ricostruzione, dove ancora deve concludersi la demolizione delle parti ...Napoli Girona. Napoli-Girona, orario amichevole e biglietti. E' prevista per domani alle 18.30 la terza amichevole del ritiro abruzzese, con gli azzurri che affronteranno gli spagnoli del Girona. Noti ...