Calcio | Venezia | 13 tesserati positivi al Covid

(Di sabato 6 agosto 2022), 6 ago. - (Adnkronos) - Tredicidella prima squadra delsonoal. Lo annuncia il club lagunare in una nota sul proprio sito ufficiale. "In data odierna ilFC comunica che 13del club sono risultatial-19. Informate le autorità sanitarie competenti, isono stati prontamente posti in isolamento nell'osservanza delle procedure previste dal protocollo sanitario".

La società veneta, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito web, ha annunciato ben 13 casi di positività : 'In data odierna ilFC comunica che 13 tesserati del club sono risultati ...Inizio di stagione in salita per il. Alla vigilia dell'esordio ufficiale in Coppa Italia contro l'Ascoli, il club arancioneroverde ha comunicato la positività al Covid di ben 13 tesserati dopo l'esito dei tamponi effettuati. I ...Emergenza Covid al Venezia: 13 positivi tra i tesserati. Lo ha comunicato la società lagunare attraverso il proprio sito ...