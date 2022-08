Ascolti TV | dati Auditel di ieri | venerdì 5 agosto 2022

(Di sabato 6 agosto 2022)tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo show Christian De Sica – Una serata tra amici ha totalizzato in media 1263 spettatori (10.84% di share); su Canale5 la fiction Gran Hotel Intrighi e Passioni ha avuto 1107 spettatori (share 10.67%) nella media dei due episodi. Il calcio, con la partita di Coppa Italia Sampdoria-Reggina su Italia1 ha ottenuto 816 spettatori (6.49%); su Rai2 l’episodio di NCIS ha interessato 996 spettatori (7.46%) mentre quello di NCIS Hawai’i 729 (6.01%); il film Per un pugno di dollari su Rai3 ha conquistato 1093 spettatori (8.65%). Su Rete4 la puntata del programma Terzo ...

