Amichevole Vicenza-Milan 1-6: tabellino e marcatori della gara | News (Di sabato 6 agosto 2022) È finita da poco l'Amichevole Vicenza-Milan allo stadio 'Romeo Menti'. Ecco il tabellino completo della partita dei rossoneri di Stefano Pioli Leggi su pianetamilan (Di sabato 6 agosto 2022) È finita da poco l'allo stadio 'Romeo Menti'. Ecco ilcompletopartita dei rossoneri di Stefano Pioli

AntoVitiello : #Milan arrivato allo stadio Romeo Menti per l'amichevole contro il Vicenza @MilanNewsit - Corriere : Vicenza-Milan 1-6: debutto per De Ketelaere ma è allarme Tonali. Doppietta per Rebic - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? FLASH - Infortunio in amichevole per #Tonali: cos'è successo contro il Vicenza ? - Fantacalcio : Amichevole Vicenza-Milan 1-6: cronaca e tabellino - milansette : Milan show a Vicenza: 6-1. De Ketelaere subito nel vivo, ma c'è ansia per Tonali -