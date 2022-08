UFFICIALE – Lucca all’Ajax, primo italiano tra i lancieri (Di venerdì 5 agosto 2022) Poche ore fa l’Ajax ha ufficializzato l’arrivo in squadra di Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 proveniente dal Pisa. I lancieri, con l’operazione in prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni più bonus, hanno inserito in squadra il primo italiano della storia. “Essere il primo italiano all’Ajax è speciale, orgoglioso di giocare qui come il mio idolo Ibra” sono le prime parole di Lucca. Lorenzo Lucca all’Ajax, il post del club olandese Lorenzo Lucca è un nuovo giocatore dell’Ajax. Con un post sui social, i lancieri hanno reso UFFICIALE l’arrivo dell’attaccante classe 2000, proveniente dal Pisa. Con questo colpo di mercato, ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 5 agosto 2022) Poche ore fa l’Ajax ha ufficializzato l’arrivo in squadra di Lorenzo, attaccante classe 2000 proveniente dal Pisa. I, con l’operazione in prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni più bonus, hanno inserito in squadra ildella storia. “Essere ilè speciale, orgoglioso di giocare qui come il mio idolo Ibra” sono le prime parole di. Lorenzo, il post del club olandese Lorenzoè un nuovo giocatore dell’Ajax. Con un post sui social, ihanno resol’arrivo dell’attaccante classe 2000, proveniente dal Pisa. Con questo colpo di mercato, ...

