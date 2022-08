The Sandman – Prima stagione (2022): Morfeo, il re dei sogni (Di venerdì 5 agosto 2022) Titolo originale: The Sandman Anno: 2022 Paese: Stati Uniti d’America Genere: Fantastico Casa di Produzione: DC Comics, DC Entertainment, Netflix, Phantom Four Films, The Blank Corporation, Warner Bros. Television Distribuzione: Netflix Showrunner: Allan Heinberg stagione: 1 Puntate: 10 Regia: Mike Barker, Jamie Childs, Mairzee Almas, Andrés Baiz, Coralie Fargeat, Louise Hooper Sceneggiatura... Source Leggi su locchiodelcineasta (Di venerdì 5 agosto 2022) Titolo originale: TheAnno:Paese: Stati Uniti d’America Genere: Fantastico Casa di Produzione: DC Comics, DC Entertainment, Netflix, Phantom Four Films, The Blank Corporation, Warner Bros. Television Distribuzione: Netflix Showrunner: Allan Heinberg: 1 Puntate: 10 Regia: Mike Barker, Jamie Childs, Mairzee Almas, Andrés Baiz, Coralie Fargeat, Louise Hooper Sceneggiatura... Source

NetflixIT : Preparatevi a entrare nel mondo dei sogni… E degli incubi. The Sandman è ora disponibile. - NetflixIT : Un mese che inizia con The Sandman non può che migliorare con l'attesissima terza stagione di Non Ho Mai... e l'arr… - VolpeWOcchiali : Ho appena guardato episodio S01 | E02 di The Sandman! #sandman - infoitcultura : The Sandman, un video rivela le differenze fra serie TV e fumetto - garotoexemplar : Marquei a temporada 1 de 'The Sandman' -