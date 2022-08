TeamViewer -80% in Borsa: non rinnoverà con lo United (Di venerdì 5 agosto 2022) TeamViewer, la società di software per il controllo remoto e sponsor di maglia del Manchester United, ha deciso di non rinnovare per ulteriori 5 anni il contratto di sponsorizzazione firmato con i Red Devils dopo la scadenza dell’attuale accordo fissata nel 2026. Un accordo quinquennale che gli analisti finanziari in Germania hanno già bollato come Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 5 agosto 2022), la società di software per il controllo remoto e sponsor di maglia del Manchester, ha deciso di non rinnovare per ulteriori 5 anni il contratto di sponsorizzazione firmato con i Red Devils dopo la scadenza dell’attuale accordo fissata nel 2026. Un accordo quinquennale che gli analisti finanziari in Germania hanno già bollato come Calcio e Finanza.

