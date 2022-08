Surgital Lavora con Noi

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 5 agosto 2022) È cosa nota che la pasta fresca, quella buona, la trovi in Emilia-Romagna, e quella surgelata è prodotta daè un’azienda di eccellenza nella produzione di pasta fresca surgelata per ristorazione, catering, bar e street food, e lo sa fare veramente bene, tant’è che dal 1980 ad oggi la pasta fresca diha conquistato il mondo. Il suo competitor nel settore Food potrebbe essere Bofrost.: un’Azienda tutta Italianaha le sue origini in Emilia-Romagna, sin quando, nel 1980, Romana Tamburini impastava sapientemente la sua pasta fresca e la distribuiva nei paesi vicini, e questo fu per molti anni. Solo nel 1995, a seguito di una costante ricerca di innovazione, crescita e perfezionamento, il piccolo laboratorio di pasta fresca di Romana Tamburini prende ...