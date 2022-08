Siccita', Casellati: "Va evitato che diventi deserto economico" (Di venerdì 5 agosto 2022) "Se mancano il grano e il mais noi dobbiamo rivolgerci ad altre economie. La Siccita' oggi non e' soltanto un problema sulle spalle degli agricoltori, e' sulle spalle di tutte le famiglie che quando ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022) "Se mancano il grano e il mais noi dobbiamo rivolgerci ad altre economie. La' oggi non e' soltanto un problema sulle spalle degli agricoltori, e' sulle spalle di tutte le famiglie che quando ...

