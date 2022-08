MotoGP, GP Gran Bretagna 2022. Fabio Quartararo svetta in FP2, Francesco Bagnaia fuori dalla top-10 provvisoria (Di venerdì 5 agosto 2022) La giornata iniziale del Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP è andata in archivio con la seconda sessione di prove libere, dimostratasi più pregnante rispetto a quella del mattino. I tempi, infatti, si sono subito rivelati migliori rispetto alla FP1 nonostante, nella fase iniziale, tutti i piloti abbiano utilizzato una coppia di gomme medie o, in alcuni casi, addirittura mescola dura al posteriore. Nella prima metà del turno eccellente il rendimento delle Aprilia, che hanno addirittura occupato a lungo le prime due piazze della graduatoria. In ogni caso i valori sono stati bene o male confermati. Oltre al tandem della Casa di Noale, i centauri più brillanti sono stati Fabio Quartararo, Alex Rins e Takaaki Nakagami. Francesco Bagnaia, invece, non si ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) La giornata iniziale delPremio didiè andata in archivio con la seconda sessione di prove libere, dimostratasi più pregnante rispetto a quella del mattino. I tempi, infatti, si sono subito rivelati migliori rispetto alla FP1 nonostante, nella fase iniziale, tutti i piloti abbiano utilizzato una coppia di gomme medie o, in alcuni casi, addirittura mescola dura al posteriore. Nella prima metà del turno eccellente il rendimento delle Aprilia, che hanno addirittura occupato a lungo le prime due piazze della graduatoria. In ogni caso i valori sono stati bene o male confermati. Oltre al tandem della Casa di Noale, i centauri più brillanti sono stati, Alex Rins e Takaaki Nakagami., invece, non si ...

