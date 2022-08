Moto2 | Augusto Fernandez vola nella FP2 a Silverstone 4° Tony Arbolino e 9° Vietti

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 agosto 2022) E’ andata in archivio la seconda sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna, dodicesimo round del Mondiale 2022 di. Sulla pista dilo spagnoloha ottenuto il miglior tempo di 2:04.573 a precedere il britannico Jake Dixon (GASGAS Aspar Team) di 0.187 e l’iberico Alonso Lopez (CAG Speed Up BOSCOSCURO) di 0.556. Una grande prestazione dell’alfiere del Red Bull KTM Ajo, leader del campionato con gli stessi punti di Celestino, sia nel time-attack che sul passo gara, per la grande costanza di rendimento esibita. Da tener conto della caduta di Dixon nelle ultime fasi e del forfait per il resto del weekend del pilota dell’Elf Marc VDS Racing Team, Sam Lowes. Il britannico, caduto nel corso della FP1, è stato dichiarato “unfit” per via di una lussazione alla ...