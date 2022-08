Monica Cirinnà chiede i 24 mila euro trovati nella cuccia del suo cane a Capalbio. Ma il giudice le dice di no (Di venerdì 5 agosto 2022) La storia dei 24 mila euro ritrovati nella cuccia del cane di una villa a Capalbio di proprietà del sindaco di Fiumicino Esterino Montino e della senatrice del Partito Democratico Monica Cirinnà era circolata molto la scorsa estate. Dopo i tanti meme pubblicati sulla vicenda, il pubblico ministero aveva sollecitato l’archiviazione non ravvisando alcun reato a carico dei due coniugi Dem. Ma, racconta oggi Il Messaggero, è arrivato uno sviluppo nuovo e inaspettato. Cirinnà ha infatti reclamato le 48 banconote da 500 euro ritrovati nella sua proprietà. Tramite l’avvocato Giovanni Gori ha chiesto al Gip di «disporre la restituzione» della somma in suo favore, opponendosi ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 agosto 2022) La storia dei 24rideldi una villa adi proprietà del sindaco di Fiumicino Esterino Montino e della senatrice del Partito Democraticoera circolata molto la scorsa estate. Dopo i tanti meme pubblicati sulla vicenda, il pubblico ministero aveva sollecitato l’archiviazione non ravvisando alcun reato a carico dei due coniugi Dem. Ma, racconta oggi Il Messaggero, è arrivato uno sviluppo nuovo e inaspettato.ha infatti reclamato le 48 banconote da 500risua proprietà. Tramite l’avvocato Giovanni Gori ha chiesto al Gip di «disporre la restituzione» della somma in suo favore, opponendosi ...

