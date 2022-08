Ma perché stanno tutti a coccolare l’egocentrico Calenda che non vale più del 5 per cento? (Di venerdì 5 agosto 2022) Ma perché Carlo Calenda occupa da giorni le prime pagine anche se il suo peso politico è scarsamente significativo? Se lo chiede giustamente Libero, facendo notare “che secondo l’ultima Supermedia dei sondaggi nazionali diffusa ieri da Agi e YouTrend raccatterebbe il 5% dei voti degli italiani. Peraltro nemmeno da solo, ma in coabitazione con un’altra sigla, +Europa, grazie a cui è esentato dalla raccolta delle firme per presentare la lista (un lavoraccio già di base, figuriamoci sotto l’ombrellone)”. Dunque uno che è stimato avere il 5% dei consensi merita di essere centrale in questa campagna elettorale? Lo si interpella più di Enrico Letta, lo si coccola più di Mario Draghi. Nella sua infinita vanagloria si è pure candidato premier. Ma di lui non ha detto male Pierluigi Bersani osservando che Carlo Calenda si crede già nella valle ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 agosto 2022) MaCarlooccupa da giorni le prime pagine anche se il suo peso politico è scarsamente significativo? Se lo chiede giustamente Libero, facendo notare “che secondo l’ultima Supermedia dei sondaggi nazionali diffusa ieri da Agi e YouTrend raccatterebbe il 5% dei voti degli italiani. Peraltro nemmeno da solo, ma in coabitazione con un’altra sigla, +Europa, grazie a cui è esentato dalla raccolta delle firme per presentare la lista (un lavoraccio già di base, figuriamoci sotto l’ombrellone)”. Dunque uno che è stimato avere il 5% dei consensi merita di essere centrale in questa campagna elettorale? Lo si interpella più di Enrico Letta, lo si coccola più di Mario Draghi. Nella sua infinita vanagloria si è pure candidato premier. Ma di lui non ha detto male Pierluigi Bersani osservando che Carlosi crede già nella valle ...

