Liti con il fisco: pronta la rottamazione di 23mila cartelle (Di venerdì 5 agosto 2022) Via libera in Senato. Sì definitivo alla Camera il 9 agosto. Premi ai più virtuosi, meno vincoli sull'età pensionabile dei giudici Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 5 agosto 2022) Via libera in Senato. Sì definitivo alla Camera il 9 agosto. Premi ai più virtuosi, meno vincoli sull'età pensionabile dei giudici

marghy62alicei1 : @PescatoreDavide @AuroraLittleSun Nessuna dose ,grandi liti con soliti fenomeni, discriminazione peggio che negli a… - FebyTH : RT @Gif_di_Tina: Nel 2022 @WittyTV e @uominiedonne non hanno ancora suddiviso le clip di #uominiedonne presenti sul sito per liti con perso… - valerianom1948 : La FALANGI Renzine dicono: RENZI NON ha mai litigato con NESSUNO C'e' da scompisciarsi?? Ha creato piu' liti e sit… - DomenicoTommas5 : RT @jack_killyan: @noitre32 @matteosalvinimi Vero,hanno fatto schifo non solo adesso,però guardando cosa succede,calenda con il pd ed altri… - Maria05387256 : @Saverio50257931 Avanti ugualmente con il dolore che non passerà mai resta tuo come restano tuoi i momenti passati… -