L'inedito di Pinuccio Tatarella che piace alla Meloni La Piazza fa rumore: la videointervista al nipote Fabrizio (Di venerdì 5 agosto 2022) Intervista a Fabrizio Tatarella sul libro inedito dello zio. Il testo sarà distribuito a "La Piazza", quando la Meloni sarà ospite del direttore Perrino (26/8) Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 5 agosto 2022) Intervista asul librodello zio. Il testo sarà distribuito a "La", quando lasarà ospite del direttore Perrino (26/8) Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : La Piazza fa rumore: l'inedito di Pinuccio Tatarella che piace alla Meloni - tatarellafab : RT @raffaelezanon: #destraveneta non va in vacanza. Lunedi 1 agosto ore 20,30 Hotel Piroga Selvazzano Padova Confronto sul libro inedito di… - raffaelezanon : #destraveneta non va in vacanza. Lunedi 1 agosto ore 20,30 Hotel Piroga Selvazzano Padova Confronto sul libro inedi… -