Juve, l’accordo per il rinnovo di Fagioli è ad un passo (Di venerdì 5 agosto 2022) Alla Juve si lavora con ottimismo al rinnovo di Nicolò Fagioli: l’accordo con gli agenti del calciatore è ad un passo La Juventus blinda Nicolò Fagioli. Come riportato da gazzetta.it, è vicina la fumata bianca per il rinnovo del centrocampista bianconero. l’accordo è ormai ad un passo per un nuovo contratto fino al 2026. Ultimo vertice positivo tra la Juventus e l’entourage del giocatore, con un nuovo appuntamento fissato per la prossima settimana per la definizione dell’ingaggio. L’inizio di stagione ha convinto Allegri e il giocatore: Fagioli rimarrà in bianconero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Allasi lavora con ottimismo aldi Nicolòcon gli agenti del calciatore è ad unLantus blinda Nicolò. Come riportato da gazzetta.it, è vicina la fumata bianca per ildel centrocampista bianconero.è ormai ad unper un nuovo contratto fino al 2026. Ultimo vertice positivo tra lantus e l’entourage del giocatore, con un nuovo appuntamento fissato per la prossima settimana per la definizione dell’ingaggio. L’inizio di stagione ha convinto Allegri e il giocatore:rimarrà in bianconero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

GiovaAlbanese : L’#Eintracht chiede 20 milioni, la #Juventus ne offre 12 più 3: #Kostic vuole la #Juve (ed già d’accordo sull’ingag… - forumJuventus : Ultime di #calciomercato by Di Marzio: ???? La Juve tenta l'affondo su Kostic, è lui la priorità ???? Accordo Juve-… - AskForManu_ : @Swaffle_7 Assurdo pensare che Raiola gli aveva trovato l’accordo con la Juve ma visto che era al ribasso il coglio… - IaconeOsvaldo : RT @GiovaAlbanese: @GiulkJuvent Significa quello che abbiamo scritto in giornata. La Juve lo sta trattando e proverà a prenderlo già per in… - GiovaAlbanese : @GiulkJuvent Significa quello che abbiamo scritto in giornata. La Juve lo sta trattando e proverà a prenderlo già p… -