Italia "trasferita in Ungheria e Polonia": la strategia segreta dei sovranisti (secondo Bersani) (Di venerdì 5 agosto 2022) Quindi, fateci capire. La segreta strategia sovranista, naturalmente avallata dalla multinazionale parafascista e razzista, prevede il trasferimento dell'Italia tutta, lo Stivale intero isole comprese, in Ungheria o in Polonia. Lo ha reso noto due giorni fa, davanti a un pubblico sbigottito, lo smacchiatore di giaguari Pier Luigi Bersani a In onda: «Se vince la destra», ha detto, «andiamo in Polonia e in Ungheria in un nanosecondo». Malo aveva anticipato un lungimirante Stefano Cappellini su Repubblica già al mattino: grazie all'accordo Letta-Calenda, affermava, «forse c'è una speranza di non spostare la capitale d'Italia a Budapest». Ora, l'operazione paventata a sinistra presenta qualche piccola difficoltà ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Quindi, fateci capire. Lasovranista, naturalmente avallata dalla multinazionale parafascista e razzista, prevede il trasferimento dell'tutta, lo Stivale intero isole comprese, ino in. Lo ha reso noto due giorni fa, davanti a un pubblico sbigottito, lo smacchiatore di giaguari Pier Luigia In onda: «Se vince la destra», ha detto, «andiamo ine inin un nano». Malo aveva anticipato un lungimirante Stefano Cappellini su Repubblica già al mattino: grazie all'accordo Letta-Calenda, affermava, «forse c'è una speranza di non spostare la capitale d'a Budapest». Ora, l'operazione paventata a sinistra presenta qualche piccola difficoltà ...

SilviaLsCnz : @Gitro77 Pezzo per pezzo stanno svendendo l'Italia, una parte trasferita all'estero, l'altra comprata/ceduta ai sci… - firgvn : Vabbè Annekee aveva smesso di seguire anche Mikky (la ragazza di de Jong) quasi subito dopo essersi trasferita in I… - BonassoRoberto : @barbarab1974 Ribadisco il seguente concetto: Se tale individuo non esercita più in Italia, si è “trasferita” in p… - Reverie_et_ : @HopeSlash Io ho cambiato 15 case. Esame 3 elementare in Albania prima di venire in Italia. Esame 3 elementare per… - iostoconme2 : @16_opamp @Giuglino1 @tgamox @berlusconi @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi Quindi se mi sono trasferita per esigenze… -